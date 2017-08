Pesquisadores encontram bolo de 106 anos preservado na Antártica

Pesquisadores do Antarctic Heritage Trust, organização que compila artigos históricos das expedições que exploraram a Antártica, encontraram um tradicional bolo de frutas inglês nas ruínas de uma construção no cabo Adare, ponto de entrada das missões que visitaram o continente no início do século 20.

Para a surpresa dos historiadores, o bolo, que foi produzido pela empresa britânica Huntley & Palmers, estava praticamente intacto dentro de uma embalagem de metal enferrujada. “Apesar da embalagem enferrujada, o bolo estava com aparência e cheiro (quase) comestíveis”, disse a ONG em seu site.

Após ser catalogado e restaurado, o bolo ficará guardado na Austrália até o plano da organização de recriar as construções do cabo Adare para fazer um museu em céu aberto sobre as expedições antárticas seja aberto no continente gelado.

Fonte: Estadao Conteudo