Pedro Bial diz ter se sentido traído com a morte de seu pai

Pedro Bial disse em entrevista ao programa A Arte do Encontro, exibido no Canal Brasil e apresentado pela atriz Bárbara Paz, que se sentiu traído com a morte de seu pai.

“A morte, como você lida com ela?”, perguntou a artista ao apresentador do Conversa Com Bial. “Eu fui apresentado a ela quando meu pai morreu, eu era muito moleque. Eu me senti muito traído, muito abandonado, enganado”, revelou.

Publicidade

Depois, Bial relatou uma experiência própria na qual a morte lhe pareceu como um desfecho possível. “Eu tive uma coisa no coração, fiz uma cirurgia, e essa dama indesejada da gente se apareceu na minha frente”, conta ele.

Bial disse que sentiu “muito medo” com o ocorrido, uma sensação tão grande de desamparo que tinha “ocupado todos os espaços”. “Depois de ter muito medo, depois desse medo ser tão grande que se revelou inútil […], me deu pena, me deu um dó de ir embora tão cedo”, afirmou. A Arte do Encontro vai ao nesta quarta-feira, 8, às 21h30.

Estadão Conteúdo