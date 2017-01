Parte da capital paulista entra em atenção para alagamentos

Parte da cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos no fim da tarde desta terça-feira, 24, por causa das fortes chuvas que atingem a capital. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, as zonas Norte, Oeste, Sul, a região central e as Marginais do Tietê e do Pinheiros estão em atenção.

Segundo o CGE, chovia forte por volta das 17h30 nos bairros de Perus, Anhanguera e Jaraguá, na zona norte. Na zona sul, a precipitação intensa atingia os bairros de Engenheiro Marsilac e Parelheiros. O CGE não registrava pontos de alagamentos na cidade.

Previsão

Nesta quarta, a previsão é de manhã com sol entre nuvens e chuvas fortes na parte da tarde. A mínima prevista é de 20ºC e a máxima, de 30ºC. Entre quinta e sábado, a passagem de uma frente fria aumenta ainda a probabilidade de chuva no Estado.

Fonte: Estadao Conteudo