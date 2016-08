Parques temáticos de Orlando começam fornecer repelente gratuito aos visitantes

O complexo de parques Walt Disney World, Universal Orlando Resort e o SeaWorld, todos em Orlando, na Flórida (EUA), começaram a fornecer no domingo repelentes – na versão spray e em loção – gratuitamente aos visitantes diante das preocupações com o vírus zika, que é transmitido principalmente por mosquitos.

Nenhum caso de transmissão do vírus zika por mosquitos foi encontrado no centro da Flórida, mas as autoridades dos parques temáticos disseram que começaram a fornecer o repelente como uma precaução e para aliviar as preocupações dos visitantes.

O Departamento de Saúde dos EUA está investigando os casos de transmissão do vírus zika nos condados de Miami-Dade e Palm Beah no sul da Flórida, bem como em Pinellas, em Tampa. Fonte: Associated Press.

Fonte: Agencia Estado