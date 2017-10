Paolla Oliveira aparece na cama com outra mulher

Tweet no Twitter

Paolla Oliveira aparece na cama com uma mulher, a atriz portuguesa Sara Prata. Elas protagonizam a cena na comédia romântica “Alguém Como Eu”. Apenas o trailer do longa foi divulgado.

Na trama, Paolla da vida à personagem Helena, uma carioca que decide tentar a vida em Portugal. Lá, ela se envolve com Alex, vivido por Ricardo Pereira.

Em uma crise no relacionamento, Helena passa a ver o namorado como se ele fosse uma mulher. E essa mulher, que é fruto da imaginação de Helena, é vivida pela atriz Sara Prata. Ainda não há data para lançamento do filme no Brasil.

