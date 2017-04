Pai mata filho e comete suicídio por não aceitar participação do rapaz em movimentos sociais

Tweet no Twitter

Um engenheiro civil, de 60 anos, matou a tiros o filho, de 20 anos, e depois cometeu suicídio, na tarde dessa terça-feira (15), em Goiânia.

Segundo a Polícia Civil, Alexandre José da Silva Neto perseguiu Guilherme Silva Neto por pelo menos um quarteirão antes de matá-lo.

“O pai surpreendeu o filho próximo à Praça do Avião. Segundo testemunhas, nesse momento, ele teria efetuado quatro disparos. Mesmo ferido, o jovem chegou a correr, mas o pai entrou no carro e o perseguiu até alcançá-lo. Foi quando ele atirou outras vezes”, disse o delegado Hellynton Carvalho ao G1.

Ainda de acordo com a corporação, o pai não aceitava o envolvimento do filho em movimentos sociais, como as ocupações de escolas contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que estebelece um teto de gastos públicos.

Alexandre atirou contra o filho, se debruçou sobre ele e atirou contra si. Ele foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo), mas não resistiu.