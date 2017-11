Pai flagra filho de 7 anos sendo estuprado pelo primo de 22

Tweet no Twitter

Um menino de 7 anos foi estuprado pelo primo de 22, no município de Turvo, no Paraná, enquanto a vítima passeava na casa de parentes. O abuso foi flagrado pelo pai da criança, que entrou no quarto onde o filho dormia e viu o agressor prendendo o menor pelos braços.

De acordo com informações do portal TN Online, os dois estavam nus. Logo depois, o menino confirmou que foi segurado pelo jovem e que teve a boca tapada enquanto era abusado. Nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Segundo a Polícia Civil, a família visitava uma tia do pai da vítima e, por volta das 4h, o menino começou a gritar. O suspeito não foi preso porque se apresentou na delegacia somente depois que passou o período de flagrante. Ele foi ouvido e liberado em seguida.