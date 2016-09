ONU diz que zika ainda é ameaça global e que vírus continua a se disseminar

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que a epidemia de zika permanece como uma emergência de saúde internacional. Além disso, a entidade apontou que o vírus continua a se disseminar e a afetar novos países.

Nesta semana, a agência de saúde da Organização das Nações Unidas reuniu um comitê de especialistas para avaliar o quadro mais recente da epidemia. O presidente do comitê, o médico David Heymann, disse nesta sexta-feira que ainda há dúvidas consideráveis no entendimento da zika e das complicações causadas pela doença, entre elas danos no cérebro de bebês. A OMS concluiu que a epidemia continua a ser uma emergência global.

A OMS também notou que o Brasil ainda não registrou nenhum caso confirmado de zika após a Olimpíada do Rio, embora estudos estejam em andamento no País para avaliar por que certas regiões tiveram um aumento no número de bebês com microcefalia.

Até agora, a zika provocou infecções em 72 países e territórios. Fonte: Associated Press.

