Número de casos do vírus zika em Cingapura sobe para 82 e preocupa autoridades

Cingapura confirmou na noite de terça-feira outros 26 casos de pessoas contaminadas com o vírus zika, elevando o total e vítimas para 82, com algumas novas vítimas a serem identificadas fora das áreas previamente afetadas. As autoridades temem que o rápido aumento dos casos afete o turismo do país.

Cinco pessoas vivem ou trabalham em Kallang Way e Paya Lebar Way, norte de Sims Drive e Aljunied, as áreas previamente afetadas que desde então registraram 17 casos, de acordo com uma declaração conjunta emitida pela Agência Nacional de Meio Ambiente (NEA) e o Ministério da Saúde (MS) na terça-feira.

Os casos do vírus Zika em Cingapura parecem ser o maior da Ásia na epidemia atual. A ilha tropical é propensa a outras doenças transmitidas por mosquitos. As autoridades de saúde advertiram no início deste ano que Cingapura pode ver um registro de 30 mil casos de dengue e, 2016.

A Agência Nacional do Meio Ambiente de Cingapura já implantou mais de 200 pessoas para a área afetada, onde elas têm pulverizado inseticida e limpado os ralos. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Agencia Estado