Novo ‘namorado’ de Fátima Bernardes criticou a Globo nas redes sociais

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Túlio Gadêlha, apontado como novo namorado de Fátima Bernardes, criticou a Globo diversas vezes em suas redes sociais.

Ativo na política, ele reclamou da cobertura da emissora durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e usou a hashtag #GloboGolpista. “Quando é pra afastar, foi um domingo inteiro destinado para ouvir trocentos deputados falarem asneiras e concluir com um ‘sim’. Quando é para ouvir a defesa da acusada, fica transmitindo novela. Fala sério…”

Publicidade

Ele ainda criticou uma reportagem do Jornal Hoje, no mesmo ano, que mostrava deputados do PSDB em defesa da cassação e prisão de Eduardo Cunha.

No Twitter, o advogado insinuou que o ator Domingos Montagner, que morreu em setembro de 2016, não desacansaria em paz “no que depender” da emissora.

Veja os posts:

No que depender #RedeGlobo, Domingos Montagner não descansará em paz nem tão cedo… — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) 17 de setembro de 2016

Gadêlha foi candidato a deputado federal pelo Estado de Pernambuco nas eleições de 2014, pelo PDT, mas não foi eleito. Em 2012, se candidatou a vereador no Recife pelo mesmo partido, também sem sucesso.

Nas redes sociais, ele informa que estudou Direito na Universidade Católica de Pernambuco e costuma publicar informações e fotos relacionadas a política, principalmente ao PDT. Ele se posiciona abertamente contra o governo de Michel Temer.

Fonte: Estadão Conteúdo