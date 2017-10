Noivo morre em acidente de moto momentos antes do casamento no RN

Um jovem de 21 anos morreu em um acidente de moto no dia em que se casaria, em Baraúna, no Rio Grande do Norte. No sábado, 21, Carlos Adriel Mendes da Silva conduzia uma motocicleta sem capacete, quando foi atingido por um veículo e morreu após bater com a cabeça em uma calçada. No momento do acidente, o jovem ia à casa do sogro, local onde iria passar a morar com a noiva Paloma Ismaelly, de 19 anos, depois do casamento.

Não há pistas relativas às causas do acidente, e a Polícia Civil ainda tenta localizar o condutor do veículo, que o abandonou ao lado do corpo do jovem e fugiu.

De acordo com relatos de familiares e amigos de Silva, ele pilotava a motocicleta que pertencia ao pai de Paloma e estava indo à futura residência do casal preparar uma surpresa para a noiva. Ele tinha pétalas de flores que seriam espalhadas no quarto do casal para a primeira noite após o casamento. A cerimônia seria realizada em uma igreja evangélica da cidade.

“Ele se preparava para fazer uma surpresa e aconteceu essa fatalidade”, disse o tio de Silva, Ronaldo Mendes.

Durante o velório, a noiva estava inconsolável. Nas redes sociais, desabafou em uma publicação com uma fotografia do casal.

“Acordar e perceber que não é só um pesadelo está sendo uma das piores sensações que já senti. Eu sempre achei que essas coisas só pudessem acontecer em filmes daqueles que todos odeiam o final. Deus sabe o quanto sonhamos com o nosso casamento, foram incontáveis dias de ansiedade, nervosismo e preparação pra esse dia, que seria o mais feliz das nossas vidas, mas infelizmente o sonho foi interrompido”, escreveu Paloma. “Estarei te esperando pra realizarmos nosso sonho, até breve, meu noivo lindo.”

Fonte: Estadao Conteudo