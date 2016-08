Nível de água do Cantareira tem leve queda e atinge 75,3%, indica Sabesp

O nível de água armazenado no sistema Cantareira teve um leve recuo para 75,3% neste sábado, 27, frente a 75,4% no dia anterior, de acordo com boletim diário divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O índice considera a cota de água presente no chamado volume morto.

O sistema abastece 8,1 milhões de habitantes das zonas Norte, central, parte da Leste e Oeste da capital paulista e as cidades de Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Osasco, Carapicuíba e São Caetano do sul. O manancial também atende parte de Guarulhos, Barueri, Taboão da Serra e Santo André.

Desconsiderando a reserva técnica, o nível do Cantareira recuou para 46,0% hoje, de 46,1% ontem. O terceiro índice divulgado pela Sabesp para o Cantareira permaneceu estável em 58,3%.

O acúmulo de pluviometria totalizou 0,3 mm ao longo do último dia. O acumulado de chuvas em agosto no manancial soma 43,6 mm, ante média histórica mensal de 34,3 mm.

Guarapiranga e outros sistemas

O nível do sistema Guarapiranga também recuou de ontem para hoje. O nível das reservas caiu para 80,8% hoje, de 81,1% ontem, em um dia sem chuvas. O acumulado de chuvas em agosto no manancial soma 74,4 mm, ante média histórica mensal de 39,7 mm.

No caso do Alto Tietê, o volume armazenado ficou estável em 42,2%. A região recebeu 0,2 mm de chuva nas últimas 24 horas, o que elevou a pluviometria acumulada no mês para 39,8 mm, frente a uma média histórica de 36,3 mm de precipitação em agosto.

O nível dos sistemas Alto Cotia e Rio Grande também mantiveram-se estáveis hoje em relação ao verificado na sexta-feira, permanecendo em 97,7% e 80,8%, respectivamente. Também inalterado, o sistema Rio Claro ficou com volume armazenado de 83,3%.

Fonte: Estadao Conteudo