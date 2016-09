Nível da água diminui no reservatórios de SP, incluindo Cantareira

São Paulo, 18/09/2016 – O nível de água do Sistema Cantareira teve leve redução neste domingo em comparação com os dias anteriores e os reservatórios operavam nesta manhã com 74% do total de sua capacidade, de 74,1% ontem, segundo informações do site da Sabesp. O Cantareira abastece a capital e outras cidades do estado de São Paulo. <p><p>A Sabesp informou que nas últimas 24 horas não houve registro de chuva nos mananciais que compõem o sistema. Até esta manhã, o índice de chuva acumulado em setembro na Cantareira era de 25,9 mm – a média histórica é de 88,4 mm.<p><p>Os outros cinco sistemas que abastecem o Estado de São Paulo registraram queda na quantidade de água de seus reservatórios: Alto Tietê: 40% da capacidade; Guarapiranga: 75,2% da capacidade; Alto Cotia: 94,2% da capacidade; Rio Grande: 77% da capacidade; Rio Claro: 73,2% da capacidade. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo