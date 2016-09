Nível da água diminui em reservatórios de SP, exceto no Cantareira

O nível de todos os reservatórios administrados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) tiveram um recuo neste sábado (3), com exceção do Cantareira. O volume desse sistema que abastece a Grande São Paulo ficou estável entre ontem e hoje, em 75,0%, quando considera-se o volume morto. Sem essas reservas, o Cantareira atinge 45,7% da capacidade. Os dados são do site da Sabesp.

A maior baixa de sexta para este sábado foi registrada no sistema Rio Claro, de 0,50 ponto porcentual, para 80,1% do total. Na mesma base de comparação, o segundo maior recuo aconteceu no sistema Rio Grande (-0,38pp), que está com 79,5% da capacidade de armazenamento. Em seguida, aparecem os sistemas Alto Cotia (96,9% para 96,6%), Alto Tietê (41,7% para 41,6%) e Guarapiranga (79,2% para 79,1%).

De ontem para hoje, houve registro de chuvas somente sobre o sistema Alto Tietê. O índice pluviométrico sobre esse reservatório, entretanto, foi de apenas 0,1mm.

Fonte: Estadao Conteudo