“Não julgue o nosso filho…”, pede a mãe de adolescente morto na tragédia de Goiânia

“Não julgue o nosso filho, a nossa família pelas notícias que vc tem lido. Nós é a escola sabemos que não foi assim…”, desabafou Bárbara Melo, em uma postagem feita em uma Rede Social. Bárbara é mãe do adolescente João Pedro Calembo, de 13 anos, morto a tiros durante um ataque no Colégio Goyases, em Goiânia, na última sexta-feira (20).

A mãe do estudante publicou a mensagem na tarde desse sábado (21) e afirmou estar despedaçada. No post, Bárbara fez uma homenagem ao filho e agradeceu a Deus pelo tempo em que viveu ao lado do filho. A mãe do João também pediu respeito pelo luto da família.

“Não julgue o nosso filho, a nossa família pelas notícias que você tem lido. Nós é a escola sabemos que não foi assim. Somos pais presentes, disponíveis, empenhados na educação dos nossos 3 filhos. Respeitem nosso luto, somos humanos, falhos, gente que tenta acertar todos dias”, diz um trecho da postagem.

Desde o ocorrido esta foi a segunda mensagem publicada por Bárbara. Na primeira ela colocou uma foto do garoto e uma mensagem de pesar. O adolescente de 14 anos, autor dos disparos e colega de turma de João Pedro, foi apreendido e deverá cumprir medida socioeducativa.

Além de João Pedro, outro adolescente, João Vitor Gomes, 13 anos, também perdeu a vida na tragédia. Outros quatro estudantes também ficaram feridos. Três deles seguem internados e um dos alunos recebeu alta na manhã deste domingo (22).