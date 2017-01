Namorada de Zezé Di Camargo é criticada após postar foto de biquíni

Graciele Lacerda, namorada de de Zezé Di Camargo, postou em sua página nas redes sociais uma foto em que aparece tomando banheiro de chuveiro à beira da piscina e teve que lidar com diversas críticas.

Uma seguidora da moça, no entanto, não gostou da exposição. “Qual a necessidade de ter que sempre mostrar a bunda? Não há necessidade disso… Você tem que ser conhecida com a atual do Zezé pelo seu conteúdo, não pela bunda”, escreveu uma seguidora.

Graciele não gostou do comentário e rebateu a critica afirmando que cuida do corpo e pode sim exibir as curvas nas redes sociais “Necessidade de mostrar a bunda? Estou em um lugar, Flor, que está quente, todo mundo de biquíni e curtindo o dia lindo que está fazendo. Postei uma foto que raramente posto, de biquíni. Porque poderia e até posso postar várias desse jeito. Mas não gosto. Agora, cada um posta a foto que gostou, vai me dizer que você não faz isso? Se não faz é porque você não está podendo. Eu, como me cuido, posso. E olha que nem mostrei direito viu?! Feliz ano novo!”, rebateu.

A morena e Zezé estão curtindo uns dias na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.