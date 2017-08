Na baía de Santos, 45 contêineres caem de navio ancorado

Pelo menos 45 contêineres armazenados em um navio ancorado na baía de Santos, no litoral sul de SP, caíram no mar na madrugada desta sexta-feira, 11, o que interrompeu a navegação por algumas horas na região do Porto de Santos. A movimentação na área já foi liberada nesta manhã. A Marinha vai abrir inquérito administrativo para apurar as causas do acidente. Ninguém ficou ferido.

Os contêineres estavam empilhados no navio Log-In Pantanal, ancorado no Fundeadouro nº 3, há aproximadamente duas milhas (3,2 quilômetros) da costa, em área destinada a embarcações com programação definida de atracação para as próximas 24 horas. Foram duas quedas, entre 1h30 e 3h. O mar estava agitado no momento do acidente, com ondas acima de dois metros de altura.

Segundo a Marinha, a agência marítima Orion, responsável pela embarcação, encaminhou rebocadores ao local para manter os contêineres reunidos e avaliar de que modo eles serão retirados do mar. Ainda não há informações sobre o conteúdo guardado nos equipamentos. A reportagem tentou contato com a empresa, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.

Outro acidente

No último dia 26 de junho, acidente semelhante aconteceu no Porto de Santos. Dois contêineres vazios eram descarregados do navio Buxharmony, atracado no Terminal 35 (T35), operado pela Libra Terminais, quando despencaram no canal de navegação. As caixas foram retiradas logo depois e não houve feridos.

