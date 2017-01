Mulheres exigem ‘nada consta criminal’ de possíveis pretendentes em sites de relacionamento

Tweet no Twitter

Mulheres que buscam encontrar um parceiro por meio de sites de relacionamento estão exigindo, cada vez mais, que o pretendente tenha “ficha limpa”. De acordo com a colunista Fernanda Pontes, do jornal O Globo, as candidatas estão exigindo o “nada consta criminal” em sites que promovem encontros.

O sistema de certidões on-line de cartórios do Rio de Janeiro já foi procurado por duas agências que buscam uma parceria para a emissão do documento que garante que os possíveis pretendentes nunca cometeram crimes.

A iniciativa visa não dar oportunidade aos pretendentes que já foram enquadrados na Lei Maria da Penha, que torna crime a violência doméstica contra a mulher.