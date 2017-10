Mulher tenta furtar ônibus em terminal para repetir ‘passeio’ em Jundiaí

Uma mulher tentou furtar um ônibus do transporte coletivo municipal que estava estacionado e com a chave no contato, no Terminal Cecap, nesta segunda-feira, 30, em Jundiaí, interior de São Paulo.

Testemunhas a reconheceram como a mesma mulher que, no início de julho deste ano, furtou um ônibus nesse terminal e rodou cerca de 10 quilômetros pelas ruas da cidade, até bater num poste. Naquela ocasião, a mulher usou o coletivo para comparecer a um encontro.

A tentativa de furto foi registrada pelas câmeras de segurança do coletivo. As imagens mostram a mulher sentada ao volante do ônibus com uma lata de cerveja à mão. Quando ela tentava ligar o veículo, o motorista chega e a convence a entregar a chave. Ela ainda relutou, mas acabou saindo do ônibus sem concretizar o furto. As imagens foram levadas à Polícia Civil.

De acordo com o delegado Orli de Moraes, que apura o caso, as imagens mostram que a mulher é a mesma do furto anterior. Naquela ocasião, ela saiu do terminal dirigindo o coletivo. Havia um único passageiro, que se desesperou e acabou saltando com o ônibus em movimento. Após dirigir pelas ruas da cidade, ela bateu e derrubou um poste na Avenida Antônio Frederico Ozanan, a dez quilômetros do terminal. A mulher sofreu ferimentos leves, mas saiu abraçada a um homem que a esperava. O prejuízo chegou a R$ 100 mil.

Conforme o delegado, ela já responde a inquérito pelos crimes de furto e dano. Desta vez, será iniciada pelo crime de tentativa de furto. Embora o policial não acredite que ela aja movida por algum distúrbio mental, o nome da autora dos crimes não foi divulgado.

A empresa proprietária do ônibus informou que os motoristas foram orientados a desligar e fechar os veículos, quando permanecem parados na plataforma de embarque e desembarque.

Fonte: Estadao Conteudo