Mulher tem surto psicótico e esfaqueia duas crianças em creche de BH

Uma mulher, 55 anos, foi detida após esfaquear um casal de irmãos em um berçário, nessa sexta-feira (16), em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o menino, 2 anos, e a menina, 4 anos, tiveram lesões superficiais. Eles foram encaminhados para o Hospital Risoleta Neves e o quadro de saúde é estável.

A mulher que esfaqueou as crianças é mãe da proprietária do berçário. De acordo com a PM, a suspeita teve um surto psicótico. Ela foi levada para o Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam) para atendimento.