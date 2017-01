Mulher sofre ameaças após postar foto sem roupa em redes sociais

A pernambucana Daniela Martins, de 21 anos, se tornou alvo de agressões virtuais após postar uma foto sem roupa nas redes sociais, no dia 27 de dezembro. Na ocasião, Daniela aproveitou a publicação para falar sobre a aceitação do próprio corpo.

De acordo com a jovem, ela já esperava que a publicação fosse gerar polêmica, mas não imaginava que teria essa proporção. O problema começou quando um menino me criticou pela foto e eu discuti com ele. Depois, a minha publicação chegou num grupo em que as pessoas me agrediram verbalmente e me ameaçaram”, revelou a estudante ao G1.

Ainda segundo a vítima, alguns internautas chegaram a dizer que sabiam os principais locais de circulação da jovem e garantiram que iriam agredi-la fisicamente.

Devido às agressões, a jovem pretende ir ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ainda nesta quarta. Até esta manhã, a publicação somava mais de 64 mil curtidas e 16,5 mil compartilhamentos.

Daniela chegou a procurar a polícia, mas, de acordo com ela, o Boletim de Ocorrência só poderia ser registrado caso as mensagens contendo as agressões fossem impressas. “Não tive como porque, para imprimir tudo, eu gastaria mais de R$ 700”, ponderou. “Uma amiga conseguiu uma advogada e nós vamos fazer a denúncia. Ainda estou tentando processar o que está acontecendo”, concluiu.