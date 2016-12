Mulher faz boneco de granizo após forte chuva em MG

Tweet no Twitter

Após forte chuva com granizo na tarde de domingo (25), em alguns bairros de Monte Belo (MG), uma moradora aproveitou as pedrinhas de gelo para fazer um boneco de granizo parecido com o famoso “boneco de neve”.

A moradora, assustada com a forte chuva que durou por cerca de uma hora na região onde mora, no bairro Reis, disse que ficou impressionada com a quantidade pedras de gelo. “O engraçado foi que choveu em parte da cidade. Na zona rural, onde eu estava, choveu granizo, mas na cidade próximo à igreja não caiu uma gota d’água”, relatou Terezinha de Lourdes.

De acordo com a dona de casa, houve também prejuízos nas plantações da zona rual. “Eu não sei se os pés de café foram danificados, mas uma plantação de milho, que fica próximo ao local onde eu estava foi bem atingida e acredito que não dá pra aproveitar nada”, contou.

O número de plantações atingidas e danificadas pelo granizo não foi contabilizado. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não receberam nenhum chamado. Não há registros de de pessoas feridas ou demais acidentes.