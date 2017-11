Mulher é presa após cortar o pênis do marido com estilete

Uma mulher de 54 anos foi presa suspeita de cortar o pênis do marido com um estilete, em Umuarama, no noroeste do Paraná. O homem tem 51 anos da idade. O caso ocorreu na noite dessa quinta-feira (3).

O pênis não chegou a ser amputado, mas além dos ferimentos no órgão, o homem sofreu ferimentos na virilha. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, a vítima passou por uma cirurgia.

O paciente permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) porque perdeu muito sangue. A previsão é que ele saia da UTI ainda nesta sexta (3), mas deve continuar internado.

A mulher foi detida e autuada em flagrante por lesão corporal. Sem informar os motivos da agressão, disse que só falaria em juízo.