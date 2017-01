Mulher de Eike Batista usa rede social para apoiar o marido

Na manhã desta segunda-feira (30), a mulher do empresário Eike Batista, Flávia Sampaio, usou seu perfil no Instagram para publicar uma mensagem de apoio ao marido, preso pela Polícia Federal ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.

No post, Flávia colocou uma imagem com a seguinte frase: “Deus tem um propósito até nos dias mais difíceis”. Em seguida, mandou boas energias ao empresário com a a hashtag #ForçaEikeEstamosComVocê. O casal é pai do filho caçula do empresário, Balder, de 3 anos.

FÉ🙏🏻🙏🏻 #ForçaEikeEstamosComVoce❤️ Uma foto publicada por Founder & CEO at Powerlook (@flaviasampaio) em Jan 30, 2017 às 4:11 PST

Entenda

Eike Batista estava sendo considerado foragido após viajar para Nova York dias antes da operação policial tentar prendê-lo, no Rio de Janeiro. A prisão preventiva do empresário foi decretada durante investigações da operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato. De acordo com as investigações, Eike teria pago mais de R$50 milhões em propina a Sérgio Cabral, ex-governador do Rio.