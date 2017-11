MPE arquiva análise de viagens de Doria

Tweet no Twitter

O Ministério Público de São Paulo arquivou a representação do Partido dos Trabalhadores em relação às viagens do prefeito João Doria (PSDB). Na decisão, o promotor Marcelo Milani ressalta que “nada demonstra atitude arbitrária, nem indícios de dolo ou má-fé”.

O documento informa, conforme levantamento apresentado pela defesa, que todas as despesas são custeadas pelo prefeito. O promotor esclarece que a agenda de Doria deve ser pública e fiscalizada, mas o chefe do Executivo é agente político, com jornada diferenciada, uma vez que “é prefeito em todos os momentos”.

Com diagnóstico de que precisa melhorar a imagem entre os paulistanos, de olho em 2018, Doria afirmou que vai reduzir o ritmo de viagens pelo Brasil e que deve “focar na periferia” nos próximos meses.

Doria ainda tem cinco viagens nos próximos dois meses para o Norte e o Nordeste, e pretende cumpri-las. Mas deixará de buscar novas saídas até o fim de ano. O alto número de deslocamentos – o prefeito viajou, na média, em um de cada cinco dias de seu mandato – também é alvo de críticas.

Fonte: Estadao Conteudo