MP do Rio abre inquérito para remover do YouTube clipe de funk cantado por menino de 12 anos

O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou inquérito civil na tentativa de retirar do YouTube o clipe de funk “Vem e brota aqui na base”, cantado por um menino de 12 anos conhecido como MC Doguinha. De acordo com a 1ª Promotoria da Criança e do Adolescente, o vídeo “faz apologia a práticas erótico-sexuais”. Um ofício foi enviado à produtora Legenda Funk e para a Google (dona do YouTube) solicitando que, em até 30 dias, ocorra a remoção do clipe, que já tem mais de 12,6 milhões de visualizações. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Em trechos do clipe, o garoto aparece ostentando um cordão de ouro em uma mansão, ao lado de um carro de luxo e de mulheres mais velhas, de biquini em uma piscina, que também aparentam ser menores de idade. A letra da música diz:

Publicidade

“A novinha linda, que mora aqui do lado/Ta cheia de papim no whatsapp/Bumbum gostosão, corpo sedutor/Foi por isso que o doguinha se encantou/Vem e brota aqui na base/Vamos fazer sacanagem/Sei que você tem vontade/Então senta um pouquinho”.

Uma outra versão traz um trecho de uma voz feminina cantando:

“Gosto muito de orgia/O que eu quero sempre fiz/Tô fora de casamento/Quero gozar e ser feliz/Casamento é o c (*)/ P (*) que é legal/Meto de dia, de tarde e de noite/Eu sento no p (*)”.