Motoristas enfrentam trânsito intenso e chuva na volta a SP

Os motoristas que voltam do feriado para São Paulo enfrentam trânsito intenso nas principais rodovias do Estado, não apenas em função do excesso de carros nas estradas, mas também em razão das chuvas, que deixam as pistas escorregadias e o tráfego mais lento, segundo as concessionárias que administram as vias e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), o trânsito é intenso em todo o trecho entre Peruíbe e Praia Grande, em direção a São Paulo. A Raposo Tavares (SP-270), no trecho que vai de Cotia à capital paulista, enfrenta o mesmo problema. A Cônego Domênico Rangoni também tem lentidão no sentido São Paulo, do km 248 ao km 252, devido ao excesso de veículos.

Na rodovia dos Imigrantes, o tráfego é lento do km 50 ao km 46, em direção à capital, também devido ao excesso de veículos. Em boletim, a concessionária Ecovias informa que a pista sul da Imigrantes está bloqueada no trecho de serra, em direção ao litoral, para inversão de sentido e implantação da Operação Subida (2×8). No momento, o Sistema Anchieta-Imigrantes está em 2×5. A descida é feita somente pela pista sul da via Anchieta, enquanto a subida é realizada pelas pistas norte de ambas as rodovias.

Fonte: Estadao Conteudo