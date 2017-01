Motoristas enfrentam lentidão e congestionamento para deixar litoral de SP

Motoristas enfrentam lentidão e congestionamento para deixar a Baixada Santista neste domingo. A subida em direção a São Paulo tem tráfego intenso perto da chegada à capital paulista pela Anchieta e tanto na baixada quanto no trecho serra da Imigrantes, conforme informação da Ecovias, concessionária que administra as duas estradas.

Por conta do excesso de veículos, há congestionamento já na saída do litoral pela Imigrantes, além de lentidão na rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre os quilômetros 248 e 250, e na Pe. Manoel da Nóbrega. Na Imigrantes, o tráfego segue lento ou intenso no trecho de serra.

Já na Anchieta, a situação é normal na serra, mas o motorista volta a encontrar lentidão no trecho de planalto, próximo do acesso ao Rodoanel Mário Covas. Foi montado um esquema de subida no sistema Anchieta-Imigrantes no qual seis pistas da Imigrantes e outras duas da Anchieta foram liberadas a quem se desloca no sentido da capital. A descida ao litoral está sendo feita somente pelas duas pistas Sul da Anchieta.

