Motoristas enfrentam lentidão ao deixar litoral com destino a São Paulo

Depois de um dia tranquilo na viagem de retorno do litoral à cidade de São Paulo, a situação das estradas paulistas se complicou no final da tarde deste domingo, 15. No momento, há diversos pontos de lentidão nas pistas com destino à capital nas rodovias que ligam a cidade ao litoral Sul e ao litoral Norte do Estado.

Na Rodovia dos Imigrantes, há retenção em três localidades no sentido São Paulo devido ao excesso de veículos, desde a saída da Baixada Santista, passando pela Serra e chegando ao Planalto. Na Anchieta, o tráfego segue normal para os motoristas que seguem para São Paulo, segundo a Ecovias, concessionária que administra as vias.

O sistema Anchieta-Imigrantes está em esquema especial de subida para capital, no qual seis pistas da Imigrantes e mais duas da Anchieta foram liberadas com destino a São Paulo. A descida para o litoral está sendo feita somente pelas duas pistas Sul da Anchieta. A viagem com destino ao litoral tem tráfego normal no momento.

Na Rodovia Mogi-Bertioga, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) informou nesta tarde que há congestionamento no trecho da Serra entre os quilômetros 92 e 75 no sentido Mogi. Para Bertioga, o movimento é normal. Também há tráfego intenso no sentido capital na Rodovia dos Tamoios, que liga São Paulo ao Litoral Norte. As retenções acontecem na região da Serra e também do quilômetro 11 ao quilômetro 60, conforme a concessionária Tamoios. No sentido contrário, o trânsito está livre.

Fonte: Estadao Conteudo