Motorista perde controle de carro, sobe em calçada e atropela três pessoas

Um carro desgovernado subiu em uma calçada e atropelou três pessoas, incluindo uma criança, em uma avenida de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O acidente ocorreu nas proximidade de uma funerária, cuja câmera de segurança flagrou o momento exato da batida.

Nas imagens, quatro funcionários do estabelecimento aparecem sentados conversando na calçada. Um homem e uma criança ainda passam pela rua, momento em que o carro desgovernado sobe na calçada, atinge e fere três pessoas.

As vítimas, segundo o G1, foram socorridas por pessoas que estavam no local e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a proprietária da funerária, o motorista do carro assumiu que dormiu ao volante e perdeu o controle do veículo.