Motorista é linchado e morto após atropelar duas crianças na Baixada Fluminense

Um motorista que atropelou e matou duas crianças em Saracuruna, no município de Duque de Caxias (Baixada Fluminense), foi linchado e baleado por testemunhas do acidente, na tarde deste sábado, 3. Antes que a Polícia Militar chegasse ao local do atropelamento, pessoas que viram o acidente atacaram o motorista a pauladas.

O homem também levou três tiros e morreu no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. O carro do motorista foi incendiado. Além das duas crianças que morreram, a mãe delas e uma outra pessoa também foram atropeladas e estão internadas no mesmo hospital. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. Até o início da tarde deste domingo, 4, o motorista e as vítimas do atropelamento não tiveram as identidades reveladas.

Fonte: Estadao Conteudo