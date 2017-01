Motorista do Uber é morto a tiros no Rio de Janeiro

Um agente do Departamento Geral de Ações Sócio-educativas (Degase) do Rio de Janeiro foi morto a tiros enquanto trabalhava como motorista do Uber, na madrugada desta sexta-feira (20), na Rua Buenos Aires, no Centro do Rio. A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio – roubo seguido de morte.

De acordo com amigos próximos, Thiago Tinoco de Souza, 29 anos, era morador de São Gonçalo, tinha um filho de oito meses e iria se casar neste ano. No local do crime, familiares estavam abalados e não quiseram conversar com a reportagem. A ex-mulher do agente e mãe de seu filho chegou a desmaiar mais de uma vez e precisou ser amparada.

“Ele era um homem sério, honesto, trabalhador e gostava muito do que fazia”, relata Mauricio Evani, amigo de infância da vitima.

Colegas de trabalho contaram que Thiago estava no Degase desde 2012. Lotado na unidade da Ilha do Governador, ele era um agente disciplinado, muito sério e trabalhador, segundo os colegas. Eles relatam que a vitima gostava de fazer musculação e era muito querido por todos.

A Polícia Civil informou que uma perícia foi realizada no local do crime e abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do crime e sua autoria.