Morte de Cássia Eller completa 15 anos; relembre a trajetória da artista

Há exatos 15 anos, no dia 29 de dezembro de 2001, o Brasil perdia uma das vozes mais marcantes de sua história musical. Cássia Eller morreu ao 39 anos, após sofrer três paradas cardíacas na clínica Santa Maria, na zona sul do Rio de Janeiro. A cantora morava com a companheira de vida, Maria Eugênia Vieira, com a quem criava o filho Francisco Eller, o Chicão.

Aos 18 anos Cássia se mudou para a Brasília e na Capital, se apresentou em coral. Cantou em um grupo de forró e fez parte durante um ano do primeiro trio elétrico de Brasília, conhecido como Massa Real. Em 1981 surgiu em um musical organizado por Oswaldo Montenegro. Em busca de liberdade pessoal, voltou para Belo Horizonte, onde trabalhou como ajudante de pedreiro e cantou em bares.

Em 1989, gravou uma demo com a canção ‘Por enquanto’, de Renato Russo. Após a gravação um tio levou a fita à PolyGram, o que resultou na contratação de Cássia pela gravadora.

Carreira

Dona de uma voz grave, a artista tinha uma relação de paixão com a música. No palco se entregava por inteiro, apesar da sua timidez. Sua primeira participação em disco foi em 1990, no LP de Wagner Tiso intitulado “Baobab”.

Cássia, durante sua carreira, mostrou grande variabilidade e era dona de interpretações marcantes de artistas de vários gêneros e épocas, como Cazuza, Caetano Veloso, Chico Buarque, Barão Vermelho, Jimi Hendrix, Rita Lee, Beatles e até Nirvana.

O sucesso definitivo de Cássia veio quando ela segurou um pouco do lado roqueiro e escolheu um repertório mais suave. O álbum “Com você… meu mundo ficaria completo”, de 1999, explodiu no Brasil inteiro, com sucessos como O segundo sol, Palavras ao vento e As coisas tão mais lindas.

Discografia e sucessos

Após o lançamento de seu disco, foi marcado o início de uma amizade-parceria com Nando Reis, que compôs vários dos sucessos gravados por Cássia. O álbum também abriu caminho para o Acústico MTV, que ultrapassou a marca de 1 milhão de cópias vendidas.

Morte

Aos 39 anos, a cantora Cássia Eller morreu no dia 29 de dezembro de 2001, após sofrer três paradas cardíacas na clínica Santa Maria, no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. No dia de sua morte a cantora estava se sentindo mal e reclamando de enjoos, devido ao excesso de trabalho.

O boletim médico, assinado pelo diretor da clínica, Gedalias Heringer Filho, informava que Cássia Rejane Eller chegou à clínica “com quadro de desorientação e agitação, tendo evoluído rapidamente para depressão respiratória e parada cardiorrespiratória”.