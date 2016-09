Morro do Turano tem segundo tiroteio em dois dias

Dois dias depois do confronto entre policiais e traficantes no Morro do Turano, no Rio Comprido (zona norte), no Rio, trocas de tiros foram registradas na madrugada deste domingo, 11. Relatos de moradores na internet falavam de ataques entre facções do Turano e do Morro do Salgueiro, na Tijuca (zona norte).

Na manhã de sexta-feira, o tiroteio aconteceu quando policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foram atacados por traficantes durante patrulha na localidade do Sumaré, na parte alta do morro, segundo informação da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). Ainda não há informações sobre feridos ou presos.

Fonte: Estadao Conteudo