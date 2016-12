Morre Violeta Basílio Jafet, presidente honorária da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês

Tweet no Twitter

Morreu nessa segunda-feira (26), em São Paulo, Violeta Basílio Jafet, aos 108 anos de idade. Ela era presidente honorária da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês (SBSHSL).

Filha da fundadora da SBSHSL, Adma Jafet, Violeta teve atuação essencial para que o Hospital Sírio-Libanês se transformasse em uma das referências na área da saúde, como forma de retribuir à sociedade brasileira a maneira como acolheu os imigrantes sírios e libaneses que haviam chegado ao país.

O corpo foi velado ao longo desta terça, no anfiteatro do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (Rua Prof. Daher Cutait, 69 – Bela Vista). O sepultamento ocorreu por volta das 15h, no Cemitério da Consolação (Rua da Consolação, 1.660 – Consolação).