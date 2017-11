Morre segunda vítima de atropelamento por carro em Santos

A jovem Isabel Cristina Siqueira Rodrigues, de 18 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 1º. Ela estava internada na Santa Casa de Santos, com traumatismo craniano e hemorragia interna, e foi submetida a cirurgia, mas, de acordo com o hospital, morreu por volta de 5h desta quarta-feira. A família já foi notificada.

Segundo a polícia, Isabel e Enzo estavam no canteiro central da Avenida Doutor Waldemar Leão, no bairro do Jabaquara, próximo à saída do Túnel Rubens Ferreira Martins, e foram atingidos por um carro de cor prata, da marca Audi, placas EEW-1943, que seguia em alta velocidade pela pista em direção à praia. O motorista fugiu sem prestar socorro, abandonou o veículo logo depois e ainda não foi identificado.

O caso é investigado pela equipe do 2º Distrito Policial. Os policiais confirmaram na Ciretran-Santos que o Audi foi vendido recentemente.

Fonte: Estadao Conteudo