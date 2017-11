Morre o escritor e cientista político Luiz Alberto Moniz Bandeira

Tweet no Twitter

Morreu na tarde desta sexta-feira, 10, o escritor e cientista político Luiz Alberto Moniz Bandeira. O autor morava na Alemanha onde lançou clássicos como Formação do Império Americano, A Segunda Guerra Fria e A desordem mundial. Em novembro deste ano ainda lançou as edições revistas e ampliadas de O ano vermelho – A Revolução Russa e seus reflexos no Brasil e Lênin – Vida e obra.

O professor estava internado desde o último domingo no hospital. A causa da morte e informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas pela família.

Moniz era honoris causa da Unibrasil e da UFBA e em 2006, a União Brasileira dos Escritores (UBE) elegeu-o, por aclamação, Intelectual do Ano de 2005, conferindo-lhe o Troféu Juca Pato, por sua obra Formação do Império Americano. Em 2014 e 2015 foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura.

Fonte: Estadao Conteudo