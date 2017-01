Moradores da Vila Madalena reclamam de hostels

Tweet no Twitter

Moradores da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, estão descontentes com a presença de hostels instalados na região. Este tipo de albergue, muito procurado por turistas e jovens que optam por estadias baratas, não tem agradado os proprietários de imóveis da região.

As queixas são contra o excesso de barulho, a realização de festas sem limite de horário e o consumo de drogas. Outras reclamações dão conta da existência de bares e restaurantes, que supostamente estariam em situação irregular.

Uma parcela considerável destes estabelecimentos está localizada entre as ruas Harmonia e Pedro Ortiz. Uma moradora, que por questões de segurança prefere não se identificar, diz que a situação transformou o bairro numa “terra de ninguém”. “Aqui não tem dia ou horário, é uma algazarra constante por causa destas pensões, uma falta de respeito”, desabafa.

O Sindicato de hotéis, restaurantes, bares e Similares de São Paulo reconhece a existência de ‘hostels piratas’. Para Ênio Miranda, diretor da entidade, há pessoas que acreditam ser possível montar uma pousada em qualquer lugar.”Infelizmente existem muitas empresas com problemas na documentação”, destaca o sindicalista.

Incômodo

A contadora aposentada Bluma Burman, de 91 anos, mora em um sobrado no bairro há mais de quatro décadas. Para ela, a única solução será a mudança. “Eu nunca imaginei passar por isto nesta altura da minha vida, eu sequer posso ver televisão”, diz.

Quanto ao hostel localizado em frente à residência da idosa, a Prefeitura informou que o local está com a documentação em ordem. O comunicado segue destacando que fiscais do Programa de Silêncio Urbano- PSIU farão uma vistoria no próximo final de semana.

Abaixo, a íntegra da nota emitida pela PMSP:

“A Prefeitura Regional Pinheiros informa que realizou uma vistoria, conforme os dados fornecidos pela reclamante, e no momento da ação o local estava fechado. Uma nova vistoria foi feita na última terça-feira e foi apresentado o auto de licença de funcionamento nº 2015/13.072-00 deferido em 2015. O Programa de Silêncio Urbano (PSIU) agendou vistoria no local para o próximo final de semana”.

Fonte: Estadao Conteudo