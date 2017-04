Modelo processará emissora após ter ânus exposto ao vivo em rede nacional

A modelo Ju Isen prometeu processar a Rede TV! por “divulgação de sua intimidade” e “danos à própria imagem”, após a emissora soltar imagens ao vivo de seu ânus. As filmagem foi ao ar na madrugada do dia 25 de fevereiro enquanto Ju sambava com o corpo todo pintado de verde. A repórter Léo Áquila pediu para a modelo mostrar a pintura corporal, com as cores da bandeira do Brasil. Porém, ao ser questionada se faz agachamentos para endurecer o bumbum, Ju se agachou, de costas para a câmera, que deu um close exibindo o ânus da modelo.