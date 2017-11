Ministro da Saúde é atendido após mal-estar durante evento em SP

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, precisou ser atendido no pronto-socorro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde participava de um evento, após ter um pico de pressão na manhã desta quinta-feira, 9, em São Paulo.

Barros participava da cerimônia de abertura do Seminário Organizações Sociais de Saúde, realizado no hospital, quando teve um mal-estar por volta das 10h, de acordo com a assessoria do ministério.

O ministro, que fez um cateterismo e uma angioplastia na sexta-feira da semana passada, dia 3, foi submetido a um eletrocardiograma. Segundo a sua assessoria, o resultado foi normal e o médico informou que Barros está bem. Mesmo assim, até por volta das 11h, o ministro permanecia em observação no hospital. Ricardo Barros teria uma agenda no Hospital Estadual de Sapopemba, na zona leste da capital, também na manhã de hoje, mas ela foi cancelada.

Fonte: Estadao Conteudo