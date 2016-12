Ministério de Relações Exteriores não comenta desaparecimento de embaixador

Tweet no Twitter

O Ministério das Relações Exteriores informou que não vai comentar o caso do embaixador da Grécia no Brasil Kyriakos Amiridis, de 59 anos, que está desaparecido no Rio de Janeiro desde a noite da última segunda-feira, 26. “O Ministério das Relações Exteriores não comentará o assunto, que está sendo conduzido pelas autoridades responsáveis”, informou o órgão, em nota.

De acordo com a Polícia Civil, agentes do setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense instauraram um procedimento para apurar o caso.

Fonte: Estadao Conteudo