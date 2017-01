Menino de 6 anos morre afogado em piscina de pousada

Tweet no Twitter

Um menino de seis anos foi encontrado morto dentro da piscina de uma pousada, em Campos do Jordão, na noite de terça-feira (10). Segundo a Polícia Militar, ele não era hóspede, teria invadido o local para brincar e acabou se afogando. A polícia investiga o caso.

Uma funcionária do estabelecimento encontrou o corpo da criança na piscina e acionou a corporação. A família só teria percebido o sumiço da criança algumas horas depois. Ainda segundo a Polícia Militar, a criança era moradora de Campos do Jordão e vivia com a família em um conjunto habitacional em frente à pousada.

Os responsáveis pela pousada informaram que é comum que crianças do bairro invadam o estabelecimento a fim de brincar. A Pousada informou que acionou a polícia e colabora nas investigações.