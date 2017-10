Menina de 12 anos é atingida por bala perdida ao sair de igreja na Rocinha

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Uma menina de 12 anos foi atingida por uma bala perdida quando saía de uma igreja evangélica na comunidade da Rocinha, na noite desta quarta-feira, 26. A bala perfurou a barriga e saiu por uma das nádegas da criança. Ela passou por cirurgia de mais de 3 horas no Hospital Municipal Miguel Couto e o quadro é considerado estável na manhã desta quinta.

Testemunhas contam que o tiro partiu da arma de um criminoso encapuzado que tentava assaltar um supermercado próximo. Ele teria disparado na direção do dono do estabelecimento, que tentou fugir do local.

A Polícia Militar confirma a ocorrência, mas diz estar “apurando o que aconteceu”. Não foi registrado nenhum conflito armado envolvendo traficantes na região.

A menina chegou a ser encaminhada a uma unidade de pronto-atendimento na Rocinha, mas precisou ser transferida ao hospital.

Fonte: Estadao Conteudo