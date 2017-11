Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1987 da Mega-Sena sorteado ontem (11), em Brasília. O prêmio acumulado para o próximo sorteio pode chegar a R$ 29 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 10 – 14 – 31- 34 – 45 – 58.

As apostas para o concurso 1988 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, marcado para a próxima quinta-feira (16). A aposta mínima é de R$ 3,50.