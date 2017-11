Marília Gabriela publica homenagem de aniversário para Reynaldo Gianecchini

'Gosto dele que me enrosco, como tem que ser com quem tanto amamos um dia', escreveu apresentadora sobre ex-marido

O ator Reynaldo Gianecchini completa 45 anos neste sábado, 12, e recebeu homenagem da apresentadora Marília Gabriela, com quem esteve casado durante sete anos, de 1999 a 2006.

“Gosto dele que me enrosco, como tem que ser com quem tanto amamos um dia. Hoje ele comemora seu aniversário e eu espero que esteja brilhando de tão feliz. Um beijo muito grande, baixinho. Feliz Ano Novo, querido meu”, escreveu Marília Gabriela no Instagram.

Atualmente, o ator está em Portugal com a peça de teatro Os Guardas do Taj.

<blockquote class=”instagram-media” data-instgrm-captioned data-instgrm-version=”7″ style=” background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% – 2px); width:calc(100% – 2px);”><div style=”padding:8px;”> <div style=” background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;”> <div style=” background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;”></div></div> <p style=” margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;”> <a href=”https://www.instagram.com/p/BbZgHMGFgGD/” style=” color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;” target=”_blank”>Giane! Ele está em Portugal fazendo teatro. Essa foto foi feita na última vez em que estivemos juntos, tipo junho deste ano, quando eu é que estava no teatro. Gosto dele que me enrosco, como tem que ser com quem tanto amamos um dia. Hoje ele comemora seu aniversário 🎁 e eu espero que esteja brilhando de tão feliz. Um beijo muito grande, baixinho. Feliz Ano Novo, querido meu💝 Quanto a nós, bom domingo, pessoal. Muito sol e calor. Hoje vou ver a Orquestra Sinfônica do Estado de SP e a São Paulo Cia. de Dança. Depois eu conto ❤️😘😍 #birthday #love #sundaymood #domingo #sp #sunnyday #arte #sempre</a></p> <p style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;”>Uma publicação compartilhada por @gabi_mariliagabriela em <time style=” font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;” datetime=”2017-11-12T14:25:30+00:00″>Nov 12, 2017 às 6:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src=”//platform.instagram.com/en_US/embeds.js”></script>

Fonte: Estadão Conteúdo