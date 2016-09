Marido de Gisele Bündchen revela nunca ter comido morangos na vida

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

“Eu nunca comi um morango na vida”. A afirmação é do marido de Gisele Bündchen, Tom Brady, à revista americana “New York Magazine. “Eu não tenho nenhuma vontade de fazer isso”, completou sem explicar o motivo da decisão. Além da fruta, na casa dos famosos também não entra farinha branca, açúcar, cafeína e laticínios.

A dieta é justificada pelo astro como razão para a longevidade de sua carreira no futebol americano. “Eu tenho 39 anos e posso jogar futebol para viver. Muita gente não tem essa chance. Parte disso se deve a forma como eu trato meu corpo”, disse.

Nesta semana, o jogador, que está afastado dos campos desde janeiro do ano passado, apareceu praticando em casa com Gisele, em foto publicada no Instagram.