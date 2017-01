Marcelo Cabo volta para casa, fica por 7 minutos e depois sai

O técnico do Atlético Goianiense, Marcelo Cabo, que está desaparecido desde a madrugada desse domingo (15), passou em casa na tarde desta segunda-feira (16) e teria ficado lá por cerca de 7 minutos. As informações foram confirmadas pelo tenente-coronel da PMGO, Wellington Urzêda, em entrevista exclusiva para a “Rádio 730” de Goiânia.

O militar informou que Marcelo Cabo chegou de táxi, entrou no apartamento, localizado no Jardim Goiás, em Goiânia, e, momentos depois, retornou ao táxi. “Viemos aqui (no edifício) pessoalmente. Às 15h48, um táxi com o Marcelo Cabo chegou ao prédio onde ele mora, desceu no subsolo. Ele subiu no apartamento, desceu e saiu daqui cinco, sete minutos depois” afirmou Urzêda.

Segundo o tenente-coronel, Cabo não apresentava manchas de sangue ou qualquer indício de violência, cumprimentou os funcionários do edifício e saiu pouco depois no mesmo táxi que o trouxe.

Com isso, a polícia pôde descartar as hipóteses de homicídio ou latrocínio. As investigações agora estão alinhadas para saber se o treinador está sendo coagido. “As investigações continuam. Temos que ver se está sendo coagido ou outra coisa”, completou Urzêda.