Mais um PM é assassinado no Rio

Rio, 12/08/2017 – Uma briga familiar pela propriedade de um terreno pode ter sido a causa do assassinato do soldado Vaine Luiz dos Santos Ferreira, de 33 anos, o 97º policial militar morto no Estado do Rio neste ano. Ele foi morto dentro de casa, em Olinda, bairro de Nilópolis, na Baixada Fluminense, na tarde deste sábado (12).

Segundo a Polícia Civil, o PM foi baleado com sete tiros pelas costas, supostamente disparados pelo próprio cunhado, o guarda municipal Marcelo de Moura Maciel. Um filho do PM, que é afilhado de Maciel, presenciou o crime, afirma a polícia. O guarda municipal teria fugido em seguida. Ele e o cunhado discutiam qual deles era dono de um terreno em Nilópolis.

O caso foi registrado na 57ª DP (Nilópolis), mas será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Até as 18h30 deste sábado a reportagem não havia localizado representantes de Maciel para se manifestar sobre a acusação.

Fonte: Estadao Conteudo