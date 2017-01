Mãe é presa suspeita de matar filho e queimar corpo em SP

Tweet no Twitter

Uma mulher foi presa na tarde dessa quarta-feira (11) suspeita de ter assassinado o próprio filho a facadas e queimado o corpo em Cravinhos, em São Paulo.

Em depoimento, a suspeita disse que a ameaça do filho à família teria motivado o crime. Após o homicídio, ela e o marido atearam fogo ao corpo em um canavial.

O crime ocorreu na madrugada do dia 29 de dezembro após uma discussão entre a mãe e o filho. Durante a briga, a suspeita, identificada como Tatiana Lozano, pegou uma faca e atingiu o pescoço de Itaberlly Lozano, que morreu no local.

Com o auxílio do padastro do jovem, Alex Canteli, a mãe levou o corpo de Itaberli enrolado em um lençol até um canavial próximo à Rodovia José Fregonesi, onde o corpo foi incendiado.

Após o homicídio de Itaberlly, a avó do jovem registrou um boletim de ocorrência e informou aos agentes que o jovem estava desaparecido desde o fim de 2016. Policiais militares localizaram os restos mortais da vítima localizaram o corpo do rapaz próximo a uma fazenda.

Junto ao corpo, os policiais encontraram uma pulseira que Itaberli usava e desconfiaram que o corpo era do adolescente. Eles foram até a casa da mãe e ela confessou o crime.