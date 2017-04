Luana Piovani expõe intimidade com marido e causa mais uma vez em rede social

Luana Piovani é conhecida por falar o que pensa e por rebater críticas sem papas na língua. Nesta sexta-feira (7), a loira voltou a responder perguntas em seu programa “Luana responde”, no Youtube.

Os temas mais picantes não fugiram do roteiro e ela acabou entregando um pouco da sua intimidade com o marido, Pedro Scooby. A atriz contou que não pode mais ter filhos e deu sua opinião sobre métodos preventivos: “Preservativo, quando você tem uma relação mais consolidada, é difícil você optar. Porque é mais gostoso sem. Não uso mais nenhum, porque liguei minhas trompas. Fiz a cesárea dos gêmeos e já aproveitei”, relatou.

Luana chamou a atenção quando abriu sua intimidade respondendo um internauta que quis saber o tipo de depilação que ela prefere. “Meu modelo de pepeca, que eu acho bonitinha, é a triangular, clássica, mais baixinha, para não ser uma coisa daqui até lá. Gosto daquela que tem cara de pepeca. Assim como se olhar uma pepeca e ela parecer a cabeleira do Caetano nos anos 70, eu também acho estranho”, respondeu a atriz.

Ela também falou sobre sexo a três e afirmou que não daria conta de dividir a cama com o marido e uma terceira pessoa.

“Me sinto super careta. Aliás, sempre digo essa frase: ‘Sou a louca mais careta que eu conheço’. Ter uma terceira pessoa deve ser uma delícia de assistir, experimentar. Porém, você tem que ser muito bem resolvida do ponto de vista que aquilo não vai te incomodar, que você não vai perder a confiança no seu parceiro ou parceira, e que você não vai ficar na paranoia de que toda vez que ele não estiver com você, ele pode estar encontrando uma terceira pessoa sem você estar junto. Tudo é perder e ganhar. Eu acho que deve ser quente, interessante, gostoso, mas eu não daria conta, então, nem penso nisso”.